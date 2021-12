“Pensieri materici”, alla Casa dell’Acqua la mostra di Filippo Benci: domani l’incontro con l’artista

CAMPI9 BISENZIO – Si chiama “Pensieri materici” ed è la mostra di Filippo Benci (nella foto) tuttora in corso alla Casa dell’Acqua, in piazza Matteotti a Campi Bisenzio, realizzata in collaborazione con Operarte e Pro Campi, per un progetto promosso dal Comune di Campi e co-finanziato dalla Regione Toscana. E domani, sabato 18 dicembre, l’artista […]

CAMPI9 BISENZIO – Si chiama “Pensieri materici” ed è la mostra di Filippo Benci (nella foto) tuttora in corso alla Casa dell’Acqua, in piazza Matteotti a Campi Bisenzio, realizzata in collaborazione con Operarte e Pro Campi, per un progetto promosso dal Comune di Campi e co-finanziato dalla Regione Toscana. E domani, sabato 18 dicembre, l’artista vi aspetta, dalle 15.30 alle 18.30, per rispondere alle vostre curiosità sulla sua arte pittorica e sul suo percorso artistico. Filippo Benci, fiorentino, classe 1944, ha iniziato la propria esperienza artistica fin da ragazzo con il classico disegno figurativo che, nel tempo, ha maturato sperimentando diverse tecniche. Ci mostra paesaggi, marine, periferie, nudi da ogni “fronzolo”, seguiti da tanti disegni tematici. Prosegue ancora con la sua passione cercando l’essenzialità minimale e dando libero sfogo alla sua sensibilità. L’arte per lui è libertà, e questa è la sua caratteristica che lo porta a esprimersi con la sua “creatività materica”. Egli racconta le proprie esperienze di vita rielaborando visioni e sensazioni prese dal nostro vissuto. I suoi squarci, più o meno regolari in superfici ruvide, a volte appaiono sofferti come ferite dell’anima, ma soffermandoci emerge anche la volontà di una rinascita, di un voler cambiar pagina e proseguire il cammino della vita. Sono queste le espressioni di Filippo Benci, artista fiorentino ma campigiano d’adozione da diversi anni, dalla spontaneità intellettuale e pittorica, che con le sue tematiche attualissime ci porta sempre a riflettere. Nel suo percorso oltre a mostre personali ha partecipato a numerosi eventi.