Pensionati Cisl: in Toscana un innovativo vertice regionale con tutti i territori. Stefano Nuti confermato segretario generale

FIRENZE – Una segreteria regionale con i segretari generali di ogni territorio per rappresentare al meglio tutta la Toscana. E’ la maggiore novità uscita dal Congresso regionale della Fnp, il sindacato pensionati Cisl, svoltosi ieri e oggi a Tirrenia. Segretario generale è stato confermato Stefano Nuti (nella foto), ma a comporre il nuovo vertice regionale con lui saranno ora i segretari generali Fnp delle sette strutture territoriali Cisl della nostra regione: Vivano Bigazzi per Firenze-Prato, Marco Maurizio Colombo per Siena, Carlo Di Paola per Grosseto, Enzo Fossati per Arezzo, Andrea Giannecchini per Toscana Nord (Pistoia, Lucca e Massa Carrara), Eraldo Nari per Pisa e Carmelo Triglia per Livorno.” Abbiamo scelto di sfruttare questa opportunità offerta dallo statuto per dare alla Fnp Toscana un governo collegiale che condivide le scelte politiche e organizzative della Fnp nazionale, – spiega Nuti – l’impegno della Fnp Toscana nei prossimi anni sarà dedicato soprattutto al confronto con la Regione sulla sanità, sia a livello ospedaliero che nel territorio, e all’impegno per rappresentare al meglio i pensionati toscani, i loro bisogni e le loro aspirazioni e rafforzare il loro ruolo nella società”-

Nuti era stato eletto alla guida della Fnp Toscana nel novembre 2019. Nato a Campi Bisenzio, 65 anni, Nuti è entrato nel mondo del lavoro nel 1971 come apprendista alla Targetti Sankey di Osmannoro e nel 1973 è entrato nel Consiglio di fabbrica, iscrivendosi alla Cisl. Nel 1984 è diventato operatore sindacale della Filca-Cisl (edilizia) di cui è stato eletto segretario generale provinciale nel 1989, carica ricoperta fino al 2001 quando è entrato a far parte della Segreteria provinciale della Cisl di Firenze. Dopo il pensionamento si è impegnato nella Fnp della Piana Fiorentina. Dal 2016 al 2019 è stato segretario generale della Fnp Cisl di Firenze-Prato, succedendo poi a Mauro Scotti, dimessosi per raggiunti limiti di età, alla guida della Fnp Toscana.