Pensioni, disoccupazione e disabilità: dal 21 aprile riparte il servizio Inca nelle sedi Spi Cgil di Signa e Lastra a Signa

SIGNA/LASTRA A SIGNA – A partire dal 21 aprile, ogni terzo martedì del mese, riprenderà nelle sedi Spi Cgil di Signa e Lastra a Signa, su appuntamento, il servizio Inca, con i seguenti orari: a Signa dalle 9 alle 12, a Lastra a Signa dalle 14.30 alle 17 (nel mese di marzo unica data disponibile per prendere appuntamento quella del 24). Fra i principali servizi offerti ai cittadini pensioni e previdenza: calcolo della pensione, verifica dell’estratto conto contributivo, presentazione di domande per pensioni di vecchiaia, anticipata, di reversibilità, invalidità e inabilità, e gestione dei riscatti o ricongiunzioni. Sostegno al reddito e lavoro: domande di disoccupazione (Naspi, disoccupazione agricola), indennità di maternità/paternità, assegni al nucleo familiare (Anf) e assegno unico universale. Infortuni e malattie professionali: assistenza per denunce di infortunio, infortuni sul lavoro, malattie professionali e assistenza medico-legale. Invalidità civile e disabilità: presentazione di domande per l’invalidità civile, indennità di accompagnamento, benefici Legge 104 e permessi. Immigrazione: assistenza per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare e pratiche per cittadini stranieri. Per informazioni e prenotazioni 055 875656 (Signa) – 055 8723402 (Lastra a Signa).