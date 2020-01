“Per la difesa dei tuoi diritti”: Forza Italia lancia lo “Sportello legale”

CAMPI BISENZIO – “Per la difesa dei tuoi diritti”. Partirà sabato prossimo la nuova iniziativa promossa da Forza Italia, fortemente voluta dal nuovo coordinatore comunale Angelo-Victor Caruso e dalla sua vice Chiara Martinuzzi. “Tutti i sabato mattina – dichiara Caruso – dalle 10 alle 13 alcuni giovani legali del foro di Firenze promuoveranno lo sportello legale “Diritto e legalità” mettendosi a disposizione, senza appuntamento, per incontrare i cittadini per un primo colloquio gratuito. Il nuovo servizio promosso da Forza Italia vuole essere un punto informativo di primo aiuto e orientamento, i legali presenti indirizzeranno i cittadini sulle varie procedure, diffondendo gratuitamente informazioni su problematiche legali per rafforzare a conoscenza dei diritti dei cittadini. Il servizio fornirà una assistenza gratuita inerente le più ampie problematiche: dalle controversie di lavoro alle liti e controversie civili alle questioni del diritto di famiglia”. “Lo sportello – aggiunge Pierfrancesca Gallorini, responsabile comunale di Azzurro Donna – potrà trattare anche questioni che coinvolgono la sfera femminile, quali casi di maltrattamento, violenza sulle donne o difficoltà matrimoniali”. “Lo sportello – spiega il capo gruppo azzurro Paolo Gandola – si terrà ogni sabato mattina presso la sala del nostro gruppo consiliare al primo piano di Villa Rucellai. Si tratta di una iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi, e che saprà essere fin da subito davvero molto utile per i cittadini potendo colloquiare con professionisti riconosciuti sui tanti problemi della vita quotidiana. In tal modo Forza Italia a Campi Bisenzio, ancora una volta, si dimostra dalla parte dei cittadini e vicino alle loro problematiche quotidiane”.