Per la festa della mamma il regalo solidale dell’Ant lo porta La Racchetta

SESTO FIORENTINO – Per la Festa della mamma il regalo solidale arriva a casa. Il 10 maggio è la festa della mamma e La Racchetta ha deciso di mettere a disposizione i proprio mezzi e i propri volontari a sostegno dell’Ant che proprio per questa festa non può essere in piazza con le proprie proposte solidali, (come fiori, creme, cioccolata spalmabile ed altre ancora), a causa dell’emergenza sanitaria. Chi vorrà sostenere l’Ant potrà richiedere un dono per la festa della mamma che verrà portato a destinazione dall’associazione La Racchetta. Per questo basterà contattare il numero 3371091786.