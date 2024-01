Per la prima volta al Met le morti dei burattini dell’Old Trout Puppet Workshop

PRATO – Acclamato dalla critica internazionale, visivamente sbalorditivo e infinitamente divertente, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio al Teatro Fabbricone arriva per la prima volta in Italia lo spettacolo di burattini per adulti Famous puppet death scenes del gruppo canadese Old Trout Puppet Workshop (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Si tratta di una […]

PRATO – Acclamato dalla critica internazionale, visivamente sbalorditivo e infinitamente divertente, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio al Teatro Fabbricone arriva per la prima volta in Italia lo spettacolo di burattini per adulti Famous puppet death scenes del gruppo canadese Old Trout Puppet Workshop (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Si tratta di una commedia nera che mette in fila “i pezzi più drammatici dei più grandi capolavori del teatro dei burattini nel corso della storia” e ricrea una sequenza di scene tanto surreali quanto esilaranti in cui dei burattini perdono la vita. Ci sono dunque scherzosi annegamenti, suicidi e sparatorie, burattini colpiti in incidenti di caccia, burattini divorati da mostri, burattini ripetutamente schiacciati da un pugno gigante, farfalle bruciate da lenti d’ingrandimento, occhi di balene giganti che si chiudono per l’ultima volta, e intere famiglie di bambole che vengono distrutte. Tra nebbia sul palco, luci stroboscopiche, rumori improvvisi, crudeltà non necessaria verso oggetti inanimati e nudità di burattini, Famous puppet death scenes è una catartica sequenza di morti in scena che scongiura con la risata la paura della morte. Come tutti gli spettacoli internazionali della stagione 2023/2024, il teatro Metastasio di Prato ospita Famous puppet death scenes in collaborazione con Gruppo Colle.