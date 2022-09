Per la prima volta Campi Bisenzio è città dei lettori: con Jonathan Bazzi, Vera Gheno, Luca Starita e Domitilla Pirro

CAMPI BISENZIO – Arriva per la prima volta a Campi Bisenzio “La città dei lettori”, il festival itinerante che ogni anno porta in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano con l’obiettivo di promuovere la letteratura e la cultura del libro. Al parco di Villa Montalvo, giovedì 15 e venerdì 16 settembre l’iniziativa a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano, sarà incentrata sui temi dell’identità di genere, del linguaggio inclusivo e dell’autodeterminazione, con ospiti tra cui Jonathan Bazzi, Vera Gheno, Luca Starita e Domitilla Pirro. In programma presentazioni, incontri, talk, passeggiate letterarie e attività per giovani lettori, con il patrocinio e il sostegno di Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Campi Bisenzio; tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito (info: www.lacittadeilettori.it).

“Leggere ci unisce”: è il messaggio di questa edizione. In un’epoca che fa dell’isolamento e dello scontro i suoi tratti salienti, dalla pandemia alla guerra, l’obiettivo è proporre la cultura come connettore di popoli e d’incontro tra esseri umani, al di là di barriere geografiche e ideologiche. Il programma si aprirà il 15 settembre alle 17.30 con “Io leggo”, progetto pensato per coltivare nei lettori più giovani la passione per i libri e le storie. Si prosegue alle 18.30 con Alessandra Daphne Fisher e Jiska Ristori che, a partire dal loro “Atlante del genere” (Edizioni Clichy), discuteranno su amore e identità. Alle 19.30 la sociolinguista Vera Gheno affronterà il tema del linguaggio inclusivo, che ha approfondito in “Chiamami così. Normalità, diversità e tutte le parole nel mezzo” (Il Margine), in conversazione con lo scrittore Luca Starita.

Si continua il 16 alle 17.30 con le passeggiate letterarie di “Paesaggi letterari”, durante cui Serena Jaff leggerà estratti da “La rivista de La città dei lettori” (prenotazione consigliata a paesaggiletterari@lacittadeilettori.it). Alle 18.30 l’autrice e formatrice Domitilla Pirro indagherà il tema dell’alleanza (costruita con le parole ma non a parole) come antidoto alla marginalizzazione nella lectio “Mi alleo, quindi sono (più forte)”. Conclusione alle 19.30 con Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega 2020, che quest’anno presenta il nuovo romanzo “Corpi minori” (Mondadori), in dialogo con Luca Starita. Il percorso del festival continuerà a Montelupo Fiorentino dal 23 al 24 settembre, e a Pontassieve dall’8 al 9 ottobre. Conclusione ancora con una prima edizione a Impruneta il 28 e il 29 ottobre. Sei in tutto i Comuni toccati, per raggiungere un pubblico sempre più ampio aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento “Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

“ll 15 e il 16 settembre Campi Bisenzio ospiterà la prima edizione di “Campi Bisenzio dei lettori” costola del progetto “La città dei lettori” promosso e organizzato dall’Associazione Wimbledon APS con la quale condividiamo l’idea di promozione della lettura e della cultura. Come amministrazione abbiamo fortemente voluto e sostenuto la tappa campigiana del festival, un evento che sempre più sta assumendo rilevanza a livello regionale e nazionale”, dichiarano dall’Ufficio Cultura del Comune di Campi Bisenzio.