“Per la ragione degli altri” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “Per la ragione degli altri” è lo spettacolo al Teatro Manzoni tratto da Pirandello nella riscrittura di Alchemico Tre. In scena sabato 22 febbraio alle 21,15. Un adattamento da Pirandello “La ragione degli altri”, che affronta il tema del tradimento. Il testo è stato riscritto da Michele Di Giacomo e Riccardo Spagnulo, in scena Giorgia Coco, Federica Fabiani e lo stesso Michele Di Giacomo, che firma anche la regia. Lo spettacolo rientra nella rassegna What’s Up dedicata alle nuove realtà teatrali.

La storia. Marito, Moglie e Amante. Tre personaggi incatenati tra loro da un segreto vengono chiamati sulla scena a raccontare la loro storia. Il marito ha due famiglie: una legale, sancita dal matrimonio con una moglie milionaria e l’altra clandestina con l’amante, dove per l’amore non c’è più spazio ma c’è altro che li lega. Per mantenere la doppia vita il marito lavora come cronista in un quotidiano di provincia.La provincia italiana, il luogo in cui i fatti privati sono sotto gli occhi degli altri e viaggiano di bocca in bocca. Quando il loro segreto finisce in piazza ed il padre della moglie interviene. Il marito deve scegliere da che parte stare ma solo dopo aver cercato una risposta alla domanda oggetto della sua inchiesta: cos’è la famiglia?

Domenica 23 febbraio dalle 11 alle 18 al Teatro Manzoni si terrà un seminario di scrittura teatrale con Michele Di Giacomo e venerdì 21 alla biblioteca CiviCa si terrà la proiezione gratuita del film “Un affare di famiglia”.

Biglietti da 5 a 13 euro Alchemico Tre. Info e prenotazioni tel. 335.1002886 / 055.8877213 – www.teatrodelledonne.com.