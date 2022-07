Per partecipare ai Centri estivi di Spazio Reale c’è ancora tempo. Ecco come fare per iscriversi

CAMPI BISENZIO – Spazio Reale si conferma ancora una volta come una delle eccellenze del territorio. Non solo nella Piana ma in tutta la provincia di Firenze. Il 13 giugno, infatti, sono partiti i centri estivi realizzati da My Sporting Campus, con il contributo di Fondazione CR Firenze, un appuntamento che quest’anno vede la partecipazione […]

CAMPI BISENZIO – Spazio Reale si conferma ancora una volta come una delle eccellenze del territorio. Non solo nella Piana ma in tutta la provincia di Firenze. Il 13 giugno, infatti, sono partiti i centri estivi realizzati da My Sporting Campus, con il contributo di Fondazione CR Firenze, un appuntamento che quest’anno vede la partecipazione anche di tredici bambini ucraini ospiti proprio presso Spazio Reale. Centri estivi che proseguono a pieno ritmo fino al prossimo 29 luglio e che sono aperti, grazie alla presenza di istruttori qualificati, ai bambini da 3 a 14 anni. Per saperne di più, per informazioni e iscrizioni, scrivere una e-mail agli indirizzi summercamp@essereinmovimento.it – iscrizioni@sportacademy.center o consultare il sito Internet www.sportacademy.center