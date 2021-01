Per San Sebastiano una nuova ambulanza super attrezzata per la Misericordia

CALENZANO – Non si sono mai fermati i volontari e i sanitari della Misericordia di Calenzano neance durante la pandemia, e il 24 gennaio si terranno i festeggiamenti del patrono San Sebastiano con una nuova ambulanza.

“Prepariamo e mettiamo a disposizione della Comunità i Panellini benedetti, come da tradizione. – spiega il presidente Paolo Pineti – Durante la Santa Messa delle ore 11 alla Chiesa Maria Madre di Dio verrà consegnata la Veste Storica dei Confratelli di Misericordia a 5 nuovi Volontari con la Benedizione del nostro Correttore Don Paolo Cioni. Terminata la Vestizione e la Santa Messa andremo ad inaugurare una nuova autoambulanza Fiat Ducato dotata delle ultime attrezzature sanitarie per la rianimazione e per gli interventi in emergenza. Abbiamo fatto un grandissimo sforzo economico per realizzare questo mezzo. Rivolgo un appello a tutta la Comunità che mai è stata insensibile per aiutarci. Questa volta abbiamo voluto fare ancora di più”.

Il nuovo mezzo sarà a disposizione per il rapido soccorso dei pazienti e il trasporto in ospedale. “Di fronte a nuove patologie altamente contagiose come il coronavirus, però, – sposegue Pineti – le ambulanze ordinarie non possono garantire la prevenzione ai rischi di contagio: l’ambulanza con pressione negativa, invece, risulta una efficace soluzione al problema. Il sistema a pressione negativa adotta tecnologie sviluppate per creare una pressione inferiore nel vano sanitario rispetto alla pressione atmosferica presente all’esterno. In questo modo, l’aria può solamente fuoriuscire dall’interno dell’autoambulanza. In aggiunta, il sistema immette aria sanificata nel vano sanitario e viene ulteriormente filtrata prima dell’espulsione all’esterno, generando un flusso di aria in costante avvicendamento con alto numero di ricambi. In caso di trasferimento di persona malata o con sospetta patologia infettiva, il ricircolo continuo d’aria all’interno del vano sanitario, minimizza il rischio di inalazione di aria infetta da parte del personale di bordo. Il sistema a pressione negativa, inoltre, rende la cabina di guida un ambiente immune alla contaminazione, in quanto il flusso d’aria grazie all’effetto della pressione negativa, potrà solamente orientarsi dalla cabina di guida al vano sanitario e mai viceversa”.

La nuova ambulanza sarà dunque attrezzata per rispondere alle esigenze scaturite anche dalla pandemia e da necessità contemporanee.

“Le nuove sfide della sanità sono iniziate – conclude Pineti – e noi cerchiamo di dare risposte per la salvaguardia dei nostri Volontari. Da parte nostra mettiamo a disposizione della comunità mezzi, attrezzature di ultima generazione, inoltre i nostri volontari effettuano continuamente corsi di Formazione per le tematiche a cui devono dare risposta immediata e in modo professionale. Come Misericordia ci sentiamo radicati sul Territorio, in sinergia con l’Amministrazione Comunale e le strutture sanitarie ci impegniamo ogni giorno, tutti i giorni per rispondere ai bisogni della comunità, per questo abbiamo bisogno di volontari. Le richieste sono tante a tutti vogliamo dare risposte. Tutti insieme ci riusciremo, Il mio grazie va ai nuovi volontari a tutti i volontari che instancabili ogni giorno scendono in campo, al personale dipendente, al correttore e a tutti i componenti del consiglio”.