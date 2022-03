Per scappare lancia un “pacco” di droga contro i Carabinieri, che lo inseguono a piedi: arrestato

CAMOI BISENZIO – Nella mattinata odierna una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Piero a Ponti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha “incrociato” in via Trento a Campi Bisenzio un uomo alla guida di un’auto il quale, sorpreso dalla presenza dei Carabinieri, ha cercato frettolosamente di allontanarsi ad andatura sostenuta, imboccando però una strada senza uscita. Subito dopo è sceso dal mezzo e ha lanciato un plico contro l’auto di servizio dei Carabinieri, dandosi alla fuga a piedi. All’interno i militari dell’Arma hanno recuperare 2,100 chilogrammi di hashish, suddivisi in 20 panetti, e 250 grammi di cocaina solida in due panetti. Addosso all’uomo, nel frattempo bloccato, sono stati inoltre rinvenuti 515 euro, ritenuti probabile provento dello spaccio di droga. Anche l’auto è stata sequestrata. L’uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è un 27enne marocchino, senza fissa dimora, con vari precedenti di polizia, che poi è stato condotto al carcere di Sollicciano. All’inseguimento a piedi ha partecipato anche un agente del Compartimento Polfer Toscana di Firenze che, avendo assistito alla scena mentre transitava in zona libero dal servizio, ha voluto dare una mano ai colleghi dell’Arma.