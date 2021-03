“Per sempre Alfredo” modifiche alla viabilità per la corsa ciclistica

SESTO FIORENTINO – Modifiche alla viabilità per la corsa ciclistica internazionale “Per sempre Alfredo”. Fino alle ore 18 di oggi domenica 21 marzo o comunque fino al termine della manifestazione saranno in vigore i divieti di sosta con rimozione forzata e di transito nel parcheggio pubblico ubicato in prossimità dell’incrocio tra via Garibaldi e via Quattrini, in piazza Vittorio Veneto (eccetto corsia carrabile sul lato nord), in via Azzarri, in piazza del Mercato, in piazza Lavagnini (eccetto corsia carrabile sul lato nord). Dalle ore 10 alle ore 18 o, comunque, fino al termine della manifestazione, saranno in vigore i divieti di sosta e di transito in via della Querciola, nel tratto compreso tra viale Ariosto e viale Giulio Cesare, in viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra via della Querciola e via Garibaldi, nelle vie Garibaldi, Barducci e Giusti. Nelle stesso orario, sul lato “Firenze” di viale I Maggio, sarà in vigore il divieto di sosta nel tratto compreso tra piazza XXX Novembre e via Manara.Dalle ore 14 alle ore 16, o comunque fino alla fine del transito dei concorrenti, è disposta la sospensione temporanea della circolazione al momento del passaggio della corsa in viale Pratese, via Berlinguer, via Parri nel tratto compreso tra via Berlinguer e viale Togliatti, viale Togliatti, via Giusti, nel tratto compreso tra piazza Lavagnini e viale dei Mille, viale dei Mille, nel tratto compreso tra via Giusti e piazza XXX Novembre, viale I Maggio, via Cafiero, via Pisa, via Caduti nei lager e nei campi di sterminio nazisti, viale Di Vittorio, nel tratto compreso tra via Caduti nei lager e nei campi di sterminio nazisti e via di Calenzano, via di Calenzano.In conseguenza di questi divieti sono previste numerose variazioni ai sensi di marcia nelle strade limitrofe a quelle interessate; si invitano i cittadini ad attenersi alla segnaletica provvisoria sul posto.