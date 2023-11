Per Sesto “Approvata la variazione di bilancio con il contributo affitti”

SESTO FIORENTINO – Il Comune ha deciso di stanziare altri fondi per i contributi agli affitti. Sulla proposta approvata in consiglio comunale con la variazione di Bilancio, interviene il gruppo di maggioranza Per Sesto. “Molti gli aspetti positivi da sottolineare, – dice il gruppo in una nota – ma come forza politica esprimiamo piena soddisfazione […]

SESTO FIORENTINO – Il Comune ha deciso di stanziare altri fondi per i contributi agli affitti. Sulla proposta approvata in consiglio comunale con la variazione di Bilancio, interviene il gruppo di maggioranza Per Sesto.

“Molti gli aspetti positivi da sottolineare, – dice il gruppo in una nota – ma come forza politica esprimiamo piena soddisfazione per le risorse che l’amministrazione ha deciso di stanziare per rafforzare il contributo affitti, misura per cui il Governo nazionale ha azzerato la sua quota di trasferimenti per il 2023. Dopo un precedente contributo di 250.000 euro, con l’attuale variazione sono stati messi a disposizione ulteriori 200.000 euro.

Mentre il governo nazionale taglia ogni forma di supporto alle fasce più deboli e alle famiglie in difficoltà, noi proviamo a dare una mano alle cittadine e ai cittadini sestesi”.