Per Sesto “Chiediamo al Governo di garantire risorse per la piscina”

SESTO FIORENTINO – La possibile eliminazione dal Pnrr del progetto della piscina comunale previsto dal Governo fa infuriare Per Sesto che chiede al governo di “garantire le risorse già ottenute dal nostro comune”.

“Incredibilmente, abbiamo seguito in questi mesi il surreale dibattito a mezzo stampa scatenato dal governo nazionale, che ha annunciato il possibile “de-finanziamento” di opere approvate nell’ambito del Pnrr. – precisa in una nota Per Sesto – Senza una comunicazione ufficiale, senza una procedura delineata, con generiche promesse di utilizzo di risorse nazionali tutte da identificare. Per il nostro comune, potrebbe essere messo in discussione il finanziamento per la nuova piscina, opera fondamentale per dare risposta alle necessità delle nostre cittadine e dei nostri cittadini. Bene, come forza politica facciamo un appello al governo nazionale: lo richiamiamo alla serietà e al senso di responsabilità. Per Sesto da sempre ha sostenuto la necessità di realizzare il nuovo impianto. Chiediamo quindi al governo di garantire le risorse già ottenute dal nostro comune. Confidiamo che il sindaco e la Giunta porranno in essere tutte le soluzioni possibili per garantire in ogni caso la realizzazione della nuova piscina”.