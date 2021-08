Per Sesto dona 2400 bottiglie di acqua ai lavoratori della Gkn in presidio davanti all’azienda

SESTO FIORENTINO – Per Sesto dona 2400 bottiglie di acqua ai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio in questi giorni in presidio davanti all’azienda. “Dopo aver sostenuto i lavoratori della Gkn durante tutte le loro iniziative abbiamo deciso di fare qualcosa di più. – si legge in una nota di Per Sesto – Raccogliere l’appello […]

SESTO FIORENTINO – Per Sesto dona 2400 bottiglie di acqua ai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio in questi giorni in presidio davanti all’azienda. “Dopo aver sostenuto i lavoratori della Gkn durante tutte le loro iniziative abbiamo deciso di fare qualcosa di più. – si legge in una nota di Per Sesto – Raccogliere l’appello di lavoratrici e lavoratori per poter mantenere il picchetto fornendo loro 2400 bottiglie di acqua. Con questo caldo ci è sembrata una delle prime necessità da soddisfare. Nelle prossime settimane capiremo come aumentare l’attenzione e gli aiuti e sostenere come PerSesto per quanto potremo, anche a nome della nostra città questa lotta di dignità che ci riguarda tutti”.

“Sesto Fiorentino – conclude la nota – è da sempre sensibile e attenta alle battaglie per i diritti e la civiltà del lavoro di qualità per questo è giusto anche sottrarre risorse e momenti che potrebbero essere fondamentali in vista delle prossime elezioni per stare vicini a quella che è una battaglia fondamentale per il futuro della Piana (e non solo)”.