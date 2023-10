Per Sesto incontra la Rsu del Cartonificio Fiorentino

SESTO FIORENTINO – I consiglieri di Per Sesto hanno incontrato oggi una delegazione della Rsu del Cartonificio Fiorentino. “La situazione dei lavoratori e delle loro famiglie è insostenibile. – si legge nella nota di Per Sesto – La proprietà (Pro Gest) non solo non ha rispettato l’accordo faticosamente raggiunto nei mesi scorsi. Ma anzi ha […]

SESTO FIORENTINO – I consiglieri di Per Sesto hanno incontrato oggi una delegazione della Rsu del Cartonificio Fiorentino. “La situazione dei lavoratori e delle loro famiglie è insostenibile. – si legge nella nota di Per Sesto – La proprietà (Pro Gest) non solo non ha rispettato l’accordo faticosamente raggiunto nei mesi scorsi. Ma anzi ha oggi annunciato la richiesta di prolungamento della cassa integrazione riconfermando la volontà di chiudere l’azienda a Sesto FIorentino. Come forza politica, richiamiamo la proprietà al rispetto degli accordi e alla responsabilità sociale che ogni azienda ha nei confronti della società. 85 lavoratori, i loro colleghi delle cooperative, l’intero indotto si trova appeso all’incertezza di non sapere cosa succederà nei prossimi giorni. Una situazione inaccettabile nel metodo e nel merito. Invitiamo le istituzioni, le altre forze politiche e la cittadinanza a raccogliersi attorno ai lavoratori che si battono per il proprio futuro e a far pressione affinché si giunga ad una soluzione che tuteli diritti, dignità e che garantisca la salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Per Sesto farà la sua parte, sia partecipando al presidio organizzato martedì 17 alle 14.30, sia agendo in consiglio comunale”.