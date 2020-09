Per Sesto. “La tramvia atto importante. Ci ricandidiamo a governare ancora questa città”

SESTO FIORENTINO – L’arrivo della tramvia nel centro di Sesto nel prossimo futuro e l’approvazione dell’atto da parte del Comune che ipotizza il progetto da parte della Lista civica Per Sesto viene giudicato “un atto importante”, che si legge nella nota “abbiamo sostenuto sin da quando abbiamo sottoscritto il mandato elettorale, che ancora oggi accompagna il lavoro del sindaco e della Giunta di Sesto che ringraziamo per l’impegno”. Il gruppo politico annuncia anche di volersi ricandidare a governare la città.

“Un atto – prosegue la nota a firma del presidente e del capogruppo di Per Sesto rispettivamente Maurizio Soldi e Andrea Guarducci – che risponde a tutta una serie di domande, e che dimostra come sia ben chiaro il presente e il futuro della città che noi e il Sindaco abbiamo in mente e stiamo portando avanti. Una città che chiede investimenti su istruzione, lavoro, sviluppo sostenibile e crescita dell’offerta dei servizi. Il progetto della Tramvia, che attesterà il proprio capolinea a P.zza del Mercato, in pieno centro cittadino, raccoglie tutto questo. Crediamo, con forza che questo progetto costituisca anche quella ‘ricucitura del territorio’ che sta a sud dell’asse viario Togliatti – Pasolini, e che rappresenta l’eccellenza del Polo Scientifico Universitario e del nuovo Liceo Agnoletti da un lato e gli insediamenti abitativi PL1 PL13 dall’altro, con il Centro di Sesto Fiorentino. Lo avevamo annunciato, e ora lo portiamo alla visione della città, perché sia ancora di più l’esempio di quel tipo di sviluppo che noi vogliamo nella nostra concezione di immaginarsi la Sesto Fiorentino del futuro, che parta dal concetto di vivere e di far vivere in maniera sostenibile le persone che ci abitano. La Tramvia passerà attraverso scuole, giardini, palazzi e attività produttive e commerciali fino al cuore della città e metterà in collegamento il Polo Scientifico, l’Università di Novoli, riqualificando anche aree e parcheggi lungo tutto il suo percorso. Con questo atto si trasformano i pensieri e le idee in progetti concreti. Ci sono ancora molti progetti che sono in fase di elaborazione, e idee che stiamo portando avanti, per rivitalizzare il tessuto produttivo del Centro e delle aree produttive della nostra città, che vedranno il loro compimento nei prossimi mesi, un percorso fatto di ascolto, elaborazione, sintesi e decisioni che spettano ad una forza di governo del territorio come Per Sesto che si ricandida a voler governare ancora questa città”.