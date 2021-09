Per Sesto “Nuova Lucciola: il Comune si è aggiudicato il bando della Regione per nuovi fondi in arrivo”

SESTO FIORENTINO – “Il Comune di Sesto Fiorentino si è aggiudicato il bando per la “fruibilità degli edifici culturali e riqualificazione del patrimonio storico e di pregio” della Regione Toscana.320mila euro che andranno ad alleggerire gli investimenti comunali sul rifacimento della nuova Lucciola, liberando le risorse per ulteriori servizi e necessità”. Ad affermarlo, in una […]

SESTO FIORENTINO – “Il Comune di Sesto Fiorentino si è aggiudicato il bando per la “fruibilità degli edifici culturali e riqualificazione del patrimonio storico e di pregio” della Regione Toscana.320mila euro che andranno ad alleggerire gli investimenti comunali sul rifacimento della nuova Lucciola, liberando le risorse per ulteriori servizi e necessità”. Ad affermarlo, in una nota, è Per Sesto.

“Una strategia precisa quella dell’amministrazione comunale, di attrarre fondi anche su progetti già coperti dal bilancio, per avere la possibilità di realizzare in ogni caso i progetti prefissati ma poter utilizzare le risorse in maniera più dinamica ed elastica. – prosegue la nota –

Grazie soprattutto al lavoro dell’assessore Kalmeta e degli uffici comunali, questi 320mila euro si aggiungono ai 26 milioni di euro attratti grazie ad un’attenzione costante a strumenti di finanziamento europei, nazionali e regionali. Procedono così spediti i lavori per la nuova Lucciola che non vediamo l’ora di poter vedere ma, soprattutto, vivere. Come Per Sesto siamo fieri di questo importante lavoro che ha fatto crescere la nostra città e realizzare progetti importanti”.