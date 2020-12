Per Sesto, SI e Gruppo Misto soddisfatti della manovra di bilancio

SESTO FIORENTINO – Dopo la manovra di bilancio approvata dall’ultimo consiglio comunale del 30 novembre, la maggioranza composta da Per Sesto, Sinistra Italiana e il Gruppo Misto, si dice “soddisfatta per aiuti a famiglie, associazioni ed imprese colpite dalle difficoltà legate all’emergenza Covid”. “Siamo molto soddisfatti per la manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio […]

SESTO FIORENTINO – Dopo la manovra di bilancio approvata dall’ultimo consiglio comunale del 30 novembre, la maggioranza composta da Per Sesto, Sinistra Italiana e il Gruppo Misto, si dice “soddisfatta per aiuti a famiglie, associazioni ed imprese colpite dalle difficoltà legate all’emergenza Covid”.

“Siamo molto soddisfatti per la manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio approvata lunedì in Consiglio – lo affermano i capigruppo di Sinistra Italiana, Jacopo Madau, Per Sesto, Andrea Guarducci, e Antonio Sacconi per il Gruppo Misto – Ancora una volta abbiamo votato convintamente una serie di provvedimenti importanti e significativi per famiglie, associazioni e imprese”.

“Si sceglie di impegnare altri 100.000 euro per il contributo affitti, – proseguono i capigruppo – oltre ai precedenti 320.000 euro destinati già a nella scorsa primavera e di investire 75.000 euro per le manutenzioni degli edifici ERP, in un momento difficile per tutte le famiglie e imprese. A questi si aggiungono altri 145mila euro per l’efficientamento energetico delle case Erp su viale Ariosto, confermando, pur in un contesto difficile, il pieno impegno per l’ambiente. Tutto questo a fronte di mancate entrate da oneri di urbanizzazione per 500.000 e con un ulteriore calo previsto nel gettito IRPEF per il 2021 (previsione di circa un meno 10% a livello nazionale): crediamo sia un ulteriore segnale che l’Amministrazione mette in campo al sostegno di chi è in difficoltà, difficoltà in molti casi acuita dalla pandemia COVID. Se poi si considerano anche gli ulteriori 100.000 euro destinati alla Società della Salute, l’aumento di risorse per le associazioni culturali e le attività sportive in difficoltà, l’aumento delle risorse destinate al sostegno alle attività di supporto scolastico, appare ancora più chiaro quale sia l’indirizzo politico scelto da sindaco e Giunta”.