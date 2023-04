Per Sesto “Soddisfatti per i risultati di bilancio delle Farmacie”

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione per Per Sesto dopo aver appreso i risultati e il bilancio approvato dell’Azienda Farmacie e Servizi. “Bilancio positivo, trend economico in ripresa dopo i duri anni della pandemia, risultato economico in utile a tutto vantaggio del socio pubblico e del territorio nel suo complesso.- spiega Andrea Guarducci capogruppo di Per Sesto […]

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione per Per Sesto dopo aver appreso i risultati e il bilancio approvato dell’Azienda Farmacie e Servizi. “Bilancio positivo, trend economico in ripresa dopo i duri anni della pandemia, risultato economico in utile a tutto vantaggio del socio pubblico e del territorio nel suo complesso.- spiega Andrea Guarducci capogruppo di Per Sesto – Questo ancora una volta ci dimostra che la gestione pubblica dei servizi, se fatta con accuratezza e sotto la guida esperta ed oculata di amministratori capaci, nulla deve invidiare al privato ed anzi riesce – soprattutto nei momenti più duri – ad apportare un contributo positivo alla cittadinanza nel suo complesso. Ci uniamo quindi alla soddisfazione dell’amministrazione comunale e esprimiamo il nostro personale ringraziamento nei confronti di chi guida l’azienda e di tutto il personale fatto da professioniste e professionisti che rappresentano una vera risorsa per Sesto Fiorentino. Come forza politica, siamo orgogliosi di aver appoggiato fin da subito e senza esitazioni le scelte dell’amministrazione in merito alla guida dell’ Azienda, che si confermano come scelte azzeccate e lungimiranti. Siamo del pari certi che, anche nel prossimo futuro , AFS rappresenterà un punto di riferimento per tutte le sestesi e tutti i sestesi”.