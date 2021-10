Per Sesto “soddisfazione per la riconferma degli assessori Sanquerin e Sforzi”

SESTO FIORENTINO – “Oggi è stata presentata la nuova giunta scelta da Lorenzo Falchi per affiancarlo nel governo di Sesto Fiorentino nei prossimi 5 anni. – si legge in una nota di Per Sesto – vCon grande soddisfazione il Sindaco ha riconfermato Damiano Sforzi e Camilla Sanquerin, rispettivamente con deleghe a urbanistica e sport per il […]

“Una scelta frutto del grande risultato elettorale di Per Sesto (seconda forza politica della città) – conclude la nota – e dei nostri due capilista ma anche un grande riconoscimento del lavoro fatto in questi 5 anni, che ha convinto e coinvolto. A i nostri due assessori e al nostro nutrito gruppo in consiglio comunale i migliori auguri di buon lavoro”.