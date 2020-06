Per Sesto torna in campo con Puliamo Palastreto

SESTO FIORENTINO – All’insegna di “Puliamo Palastreto”, il gruppo Per Sesto ha organizzato ieri 21 giugno una giornata di pulizia dell’area verde, una delle prime iniziative dopo il lockdown. “Dopo questi mesi non solo i rapporti sociali ne hanno risentito, ma anche la possibilità di fare politica – si legge nella nota di Per Sesto […]

SESTO FIORENTINO – All’insegna di “Puliamo Palastreto”, il gruppo Per Sesto ha organizzato ieri 21 giugno una giornata di pulizia dell’area verde, una delle prime iniziative dopo il lockdown. “Dopo questi mesi non solo i rapporti sociali ne hanno risentito, ma anche la possibilità di fare politica – si legge nella nota di Per Sesto – Avevamo voglia di ripartire con qualcosa di semplice ma immediato e per questo abbiamo organizzato Puliamo Palastreto!, per contribuire a migliorare un pezzo di città tanto bello quanto maltrattato. È stato un lavoro decisamente impegnativo: in poche ore abbiamo raccolto diversi sacchi, prevalentemente di bottiglie, ma anche ruote, pezzi di auto, di cucine”.

Alla pulizia di Palastreto hanno partecipato anche il sindaco Lorenzo Falchi e gli assessori Silvia Bicchi e Camilla Sanquerin. Sul social facebook il sindaco Falchi ha commentato “Per rimediare a inciviltà e menefreghismo c’è da farsi un bel mazzo ma ne vale la pena, sempre. Sopratutto se serve a promuovere la cultura del rispetto dei nostri beni comuni.”

Per Sesto ha organizzato un altro incontro, questa volta live su Facebook. Si tratta di “Futuro prossimo: scuola” in programma mercoledì 24 alle 21 al quale parteciperanno Silvia Bicchi (Assessore politiche educative del Comune di Sesto Fiorentino), Monica Roso (Assessore istruzione Comune di Campi Bisenzio – Presidente della Conferenza Zonale Nord Ovest), Filippo Fossati, amministratore unico Qualità & Servizi) e Patrizia Bartolocci (insegnate).