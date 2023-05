Per Sesto: “Torniamo ad investire sulla città”

SESTO FIORENTINO – “Torniamo ad investire sul territorio”: è quanto si legge in una nota di Per Sesto dopo l’approvazione in consiglio comunale della variazione di bilancio. “Grazie a una corretta e sana gestione finanziaria e all’apporto fondamentale delle nostre società partecipate, in particolare di Azienda Farmacie e Servizi, – prosegue la nota – l’amministrazione […]

SESTO FIORENTINO – “Torniamo ad investire sul territorio”: è quanto si legge in una nota di Per Sesto dopo l’approvazione in consiglio comunale della variazione di bilancio. “Grazie a una corretta e sana gestione finanziaria e all’apporto fondamentale delle nostre società partecipate, in particolare di Azienda Farmacie e Servizi, – prosegue la nota – l’amministrazione si appresta a stanziare un budget di 4 milioni di euro a favore del territorio. Torniamo a investire in un momento non facile, e lo facciamo con una visione chiara e rivolta ad aiutare la nostra cittadinanza, le nostre associazioni, la realtà di Sesto Fiorentino”.

“Investiremo nella manutenzione del territorio. Contribuiremo a supportare le necessità delle tante realtà di Sesto Fiorentino”. Tra gli impegni anche il contributo affitti: “Aiuteremo le famiglie investendo quasi 150mila euro – conclude Per Sesto – andando a finanziare dove il governo nazionale ha ingiustificabilmente deciso di tagliare risorse. Siamo orgogliosi di questo risultato che guarda al futuro della nostra comunità. Crediamo che sia la politica giusta per Sesto”.