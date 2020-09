Per Sesto, “Tranvia: con questo atto si traformano le idee in progetti concreti”

SESTO FIORENTINO – “Ieri il sindaco Falchi ha annunciato che la nuova tranvia che avrebbe dovuto collegare Peretola al Polo Scientifico arriverà invece fino al centro della città, passando da punti nevralgici del nostro territorio. Un lavoro serio e fondamentale che come lista abbiamo sostenuto da sempre, dando il nostro contributo politico e istituzionale per il raggiungimento di un obiettivo così importante e che, in prospettiva, disegna in maniera ancora più chiara il futuro che, da quattro anni, stiamo preparando per Sesto”. E’ quanto si legge in una nota di Per Sesto.

“Con questo atto si trasformano i pensieri e le idee in progetti concreti – prosegue la nota – Una città che chiede investimenti su istruzione, lavoro, sviluppo sostenibile e crescita dell’offerta dei servizi vede già, in questo progetto, l’attenzione a tutto questo. La nostra città dovrà farsi trovare pronta davanti a queste sfide ed elaborare progetti ed idee complementari, in particolare per il centro. Per questo come Per Sesto stiamo preparando un calendario di incontri per confrontarsi e costruire un percorso innovativo e proiettato al futuro di Sesto come quello della tranvia”.