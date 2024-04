“Per un nuova città”: il Movimento 5 Stelle si interroga sul futuro di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – “Per una nuova città”: questo il tema del convegno organizzato oggi, lunedì 29 aprile, a Campi Bisenzio discutere di territorio, ma anche di criticità e interventi ecosostenibili. A organizzarlo il M5S – Gruppo Firenze e Hinterland, sezione di Campi Bisenzio, che spiega: “Il territorio di Campi Bisenzio ha un ruolo fondamentale all’interno della Città metropolitana di Firenze, in quanto baricentrico a sua volta nell’area della Piana che separa Firenze da Prato. Spesso nel passato le politiche della città di Firenze hanno dirottato funzioni problematiche o nel suo territorio o ai suoi confini compromettendo la realizzazione di una città con una propria identità”.

“L’incremento della popolazione in 30 anni a Campi Bisenzio – aggiungono – è stato intorno al 26%, il più elevato fra le aree della Toscana. Dove sono in vigore norne e regole per la gestione del territorio pensate oltre 20 anni fa che si rifanno a modelli pianificatori passati che avevano come obiettivo cardine l’espansione urbana e l’uso disattento del suolo. Alla vigilia della redazione del Piano Operativo Comunale, è importante quindi analizzare quali azioni occorre intraprendere per realizzare una nuova città sostenibile dove sia innalzata la qualità della vita attraverso progetti che tengano di conto delle criticità derivanti dai cambiamenti climatici. È possibile realizzare questo contenendo il consumo di suolo, una delle cause dell’evento alluvionale del 2 novembre scorso”.

L’appuntamento è alle 16 in sala consiliare dove professionisti del settore si sono dati appuntamento per parlare di gestione del territorio e di possibili soluzioni per un territorio complesso come quello di Campi Bisenzio. Oltre all’intervento del sindaco Andrea Tagliaferri e del vice-presidente del consiglio comunale Ernesto D’Agati, sono previste le relazioni di Marco Massa, urbanista e membro dell’associazione Italia Nostra, di Giorgio Pizziolo dell’Associazione Alterpiana e dell’architetto Claudio Cantella. Modera e conduce l’evento Paolo Della Giovampaola.