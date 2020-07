Percorso a ostacoli tra i rifiuti tra via Lungo Gavine e del Pantano. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Un percorso nella natura “contaminata” dalla presenza di rifiuti. La segnalazione ci arriva da un lettore, Paolo, che ci mostra con tanto di foro una sua passeggiata d a via del Pantano a via Lungo Gavine. Vecchi frigoriferi, persiane inutilizzabili, cumuli di scarti in legno e anche qualche contenitore in plastica sono presenti in quest’area frequentata anche dai fenicotteri, che come scrive il lettore con ironia “ai fenicotteri questi oggetti buttati non interessano visto che ormai i rifiuti sono presenti da mesi”.

La situazione è già stata segnalata, come ci informa il lettore, all’Uro del Comune di Sesto Fiorentino che, dice “mi ha rimandato ad Alia”. Ma l’iter, spiega, è stato lungo e snervante “dopo aver superato la segreteria del Call Center per fare queste segnalazioni, ne ho lasciate solo una perchè non voglio passare la mia vita al telefono e sperare nella sensibilità ecologica di un buon operatore”.

Il lettore aggiunge che potrebbe essere previsto uno specifico servizio di segnalazione dove non esiste indirizzo e numero civico, come in questo caso.

Nel percorso il nostro lettore ha incontrato anche in via Vicinale di casa nuova, il sottovaso della Nuova Perfetti Ricasoli, un ponte “ammaccato” nel soffitto di calcestruzzo. “Un camion ha urtato il soffitto in calcestruzzo – racconta – distruggendone una parte” e, aggiunge, potrebbe essere messo sotto controllo.