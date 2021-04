Percorso ciclopedonale dal Parco dell’Oliveta a via XX Settembre: approvato il progetto definitivo

SESTO FIORENTINO – Un percorso ciclopedonale per collegare il Parco dell’Oliveta con via XX Settembre: è il progetto definitivo approvato dalla giunta comunale oggi 27 aprile. La ciclovia si estenderà per circa 1,5 km integrandosi con la rete ciclopedonale esistente. La nuova pista risalirà da viale della Repubblica, attraverserà viale I Maggio per immettersi nel […]

SESTO FIORENTINO – Un percorso ciclopedonale per collegare il Parco dell’Oliveta con via XX Settembre: è il progetto definitivo approvato dalla giunta comunale oggi 27 aprile. La ciclovia si estenderà per circa 1,5 km integrandosi con la rete ciclopedonale esistente. La nuova pista risalirà da viale della Repubblica, attraverserà viale I Maggio per immettersi nel Giardino dell’Anello e poi nella spazio verde di via Grandi; da qui avverrà l’attraversamento di via Bassi e, attraverso un nuovo varco, sarà possibile raggiungere l’area del nido Alice, da dove la pista si ricongiungerà con viale XX Settembre.

Il progetto, dal valore complessivo di 325mila euro, sarà candidato al bando per la Rigenerazione Urbana promosso dal Governo col Dpcm del 21 gennaio 2021.

“Si tratta di un progetto importante di ricucitura dei percorsi esistenti in una zona strategica per il sistema di mobilità dolce della nostra città, con la creazione di un direttrice verso l’area di Doccia e le sue infrastrutture culturali, sportive e residenziali – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Kalmeta – Stiamo predisponendo tutti gli atti necessari alla partecipazione al bando per la Rigenerazione Urbana da cui contiamo di ottenere le risorse necessarie per l’intervento. Ancora una volta i nostri uffici tecnici e l’ufficio fund raising, nonostante la costante e intensa attività ordinaria, si sono dimostrati pronti ad accettare una ulteriore sfida, permettendoci di cogliere anche questa opportunità. A tutti loro va il mio ringraziamento. Data la qualità del progetto, siamo fiduciosi in un esisto positivo; in ogni caso si tratta dell’avvio di un percorso importante di valorizzazione e riqualificazione che contribuisce a potenziare la nostra strategia green di riduzione dell’impatto ambientale. Siamo quindi determinati a portare avanti la progettazione e la realizzazione dell’opera, individuando, se necessario, altre linee di finanziamento”.