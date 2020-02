Percorso genitoriale per capire i bambini. Incontro nei nidi

SESTO FIORENTINO – Un percorso so sostegno alla genitorialità è organizzato da Convoi in alcuni nidi cittadini. Il 9 marzo al nido d’infanzia L’Arcobalena dalle 17.30 alle 19 si terrà l’incontro dal titolo “Realizzare un contesto educativo montessoriano”; il 25 marzo sempre all’Arcobalena sarà la volta di “Smart. L’uso dei new media nella crescita del bambino”. Il 2 aprile al nido d’infanzia Alice dalle 17.30 l’incontro sarà su “Morsi, graffi e spinte: cosa ci comunicano i bambini e come gestire le re(l)azioni fisiche, mentre il 6 maggio al nido Rodari alle 17.30 “Regole sì, regole no. La difficoltà del mettere limiti”