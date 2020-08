Perdita d’acqua in via delle Corti e nuova linea 95 dell’Ataf: le parole dell’assessore Nucciotti

CAMPI BISENZIO – La perdita d’acqua (riparata nella giornata di ieri) e la nuova linea 95 dell’Ataf. Sono due gli argomenti che l’assessore Riccardo Nucciotti ha voluto affrontare con Piananotizie. Anche per “rivendicare – come ha voluto ribadire – quello che è il lavoro dell’amministrazione comunale”. “Per quanto riguarda via delle Corti – spiega Nucciotti – non è assolutamente vero che Publiacqua è intervenuta dopo la segnalazione di Forza Italia. Ci tengo a precisare che esiste una chat WhatsApp in cui sono presenti, oltre a Publiacqua ovviamente, tutti i rappresentanti delle varie amministrazioni comunali ed è da lì che è partito l’input per riparare la perdita d’acqua. Una chat che permette di lavorare in sinergia e che è uno strumento prezioso di collaborazione”.

Alleggerire il traffico stradale e dare un’opportunità in più a studenti e lavoratori. Con questo obiettivo, il Comune di Campi ha richiesto ad Ataf (e alla Città metropolitana) la possibilità di istituire una nuova linea di collegamento fra Campi e la stazione ferroviaria di Pratignone a Calenzano. “Siamo al lavoro per far partire, in via sperimentale, entro la metà di ottobre, il nuovo servizio – ha aggiunto l’assessore Nucciotti – in modo tale da andare incontro alle esigenze degli studenti e dei lavoratori. La nuova linea, infatti, permette di raggiungere la stazione calenzanese e quindi prendere il treno per Firenze. Ciò significa meno auto per le strade, soprattutto nella zona verso l’Osmannoro, e offre un’alternativa a chi attualmente prende il bus 30 per andare a Firenze”. Il servizio, il futuro bus 95, partirà dal capolinea di via Magenta e raggiungerà velocemente la stazione ferroviaria di Pratignone passando per via Barberinese, via Tosca Fiesoli, il centro cittadino, via Saliscendi, via Allende fino all’ingresso nel territorio calenzanese, immettendosi in via di Pratignone. “Sono state studiate 12 coppie di corse al giorno in base agli orari dei convogli che transitano dal Pratignone in modo tale da scendere dal bus e prendere il treno, coprendo prevalentemente le fasce orarie 6-9, 12-15 e 17-20 e la prima corsa partirà da via Magenta alle 6,07. La nostra richiesta è supportata anche dal fatto che con il titolo di viaggio Unico Metropolitano gli utenti, possono utilizzare i servizi urbani su gomma, la tranvia e il treno nelle stazioni collocate nei Comuni nell’ambito metropolitano fiorentino”.