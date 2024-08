Perdita d’acqua in via delle Rondini

SESTO FIORENTINO – L’acqua, bene prezioso, incontenibile sembra non riuscire a stare nelle tubature visto le continue fuoriscite. Silvia, una lettrice di Piananotizie ci segnale che da lunedì scorso in via delle Rondini e ha visto “questa vistosa perdita” e, aggiunge, “nell’angolo fra il marciapiede e la strada c’è una fontanella che butta in maniera […]



SESTO FIORENTINO – L’acqua, bene prezioso, incontenibile sembra non riuscire a stare nelle tubature visto le continue fuoriscite. Silvia, una lettrice di Piananotizie ci segnale che da lunedì scorso in via delle Rondini e ha visto “questa vistosa perdita” e, aggiunge, “nell’angolo fra il marciapiede e la strada c’è una fontanella che butta in maniera copiosa”. La signora segnala la fuoriuscita dell’acqua al numero verde di Publiacqua, “e – aggiunge Silvia – mi hanno riferito che c’erano già segnalazioni per questa situazione e l’operatrice ha sollecitato l’intervento”. Ma per ora tutto è rimasto uguale.