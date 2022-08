Perdita d’acqua in via San Cresci, la segnalazione di un lettore

CAMPI BISENZIO – Nuova segnalazione, nel Comune di Campi Bisenzio, di una perdita d’acqua. Questa volta a scriverci è un cittadino che, per motivi di salute, si reca spesso sull’argine del Bisenzio a camminare. E, per arrivare lì, deve passare da via San Cresci: “Ormai da diverse settimane – ci scrive – ho notato la […]

CAMPI BISENZIO – Nuova segnalazione, nel Comune di Campi Bisenzio, di una perdita d’acqua. Questa volta a scriverci è un cittadino che, per motivi di salute, si reca spesso sull’argine del Bisenzio a camminare. E, per arrivare lì, deve passare da via San Cresci: “Ormai da diverse settimane – ci scrive – ho notato la perdita di acqua che ho documentato con le foto che vi invio, scattate di fianco alle scalette della passerella sul Bisenzio. Mi chiedo come mai nessun cittadino abbia fatto tale segnalazione. In tempi come questi di emergenza idrica mi sembra assurdo….”.