Perdita di acqua in via delle Rondini, ma ancora nessuno ha riparato il guasto. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Perdita d’acqua in via delle Rondini nei pressi del civico 42 dietro la scuola Cavalcanti. La segnalazione ci arriva da una lettrice che sottolinea come questa perdita ci sia da lunedì scorso e “sia stata avvisata Pubbliacqua che a oggi ancora non è intervenuta a riparare. Ho segnalato la perdita al servizio guasti e se non è mai opportuno sprecare acqua, lo è ancora meno durante periodi di siccità come quello che stiamo attraversando”.