Peretola, Confartigianato Firenze: “I contrari alla nuova pista adesso non hanno più scuse”

FIRENZE – “Il via libera dell’Enac alla nuova pista inclinata toglie ogni alibi ai contrari, non ci sono più scuse. Adesso si deve accelerare l’iter per la realizzazione della nuova pista del Vespucci”: a dirlo è Jacopo Ferretti, segretario generale Confartigianato Firenze. “Dopo tanti, troppi anni di veti e ricorsi – aggiunge Ferretti – è arrivato il momento di mettere da parte ogni discussione e procedere verso l’ampliamento della pista che non potrà che arrecare benefici per tutti. L’aeroporto è centrale per lo sviluppo non solo di Firenze ma di tutta la Toscana. Senza infrastrutture non ci sarà alcun rinascimento economico”.