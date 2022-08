Peretola, Magnelli (5 Stelle): “Io da sempre contraria all’ampliamento dell’aeroporto”

FIRENZE – In riferimento ad alcune notizie di stampa circolate in queste ore, Maria Letizia Magnelli, candidata del Movimento 5 Stelle precisa quanto segue: “La mia posizione in merito all’aeroporto di Peretola non è cambiata: sono sempre stata e sono tuttora contraria all’ampliamento, in perfetta linea con le posizioni del Movimento 5 Stelle. Sono sempre […]

FIRENZE – In riferimento ad alcune notizie di stampa circolate in queste ore, Maria Letizia Magnelli, candidata del Movimento 5 Stelle precisa quanto segue: “La mia posizione in merito all’aeroporto di Peretola non è cambiata: sono sempre stata e sono tuttora contraria all’ampliamento, in perfetta linea con le posizioni del Movimento 5 Stelle. Sono sempre stata a fianco dei comitati cittadini No Areoporto e continuerò a esserlo. La mia proposta e quella del M5S tutto è quella di realizzare non il “cosiddetto aeroporto”, ma piuttosto un collegamento ferroviario rapido tra Firenze e Pisa, potenziandole lo scalo aeroportuale: in soli 25 minuti potremmo collegare le due città, rendendo davvero un servizio ai cittadini. Esattamente quello che abbiamo proposto con la mozione a prima firma M5S recentemente approvata dal Cosiglio Regionale che sollecita il raddoppio della linea ferroviaria tra la costa e Firenze”.