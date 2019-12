Perfetti Ricasoli. Il sindaco Falchi “Infrastruttura attesa. Per l’ultimo tratto abbiamo ottenuto l’impegno della Regione”

SESTO FIORENTINO – “E’ un’infrastruttura importante, attesa da anni siamo contenti di poterla aprire all’uso pubblico” lo ha affermato il sindaco Lorenzo Falchi inaugurando questa mattina 21 dicembre il tratto di viabilità della Mezzana Perfetti Ricasoli, lotto 5B, di collegamento tra Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. “E’ un’area molto urbanizzata piena di attività industriale e artigianali, una infrastruttura di questo tipo serviva e siamo contenti che ora sia inaugurata. L’impegno adesso è nel continuare il proseguimento della Perfetti Ricasoli Mezzana: con la Regione l’impegno che abbiamo ottenuto è di una progettazione anche dell’ultimo tratto tra la rotonda di via Parri e viale 11 Agosto che è molto importante, per noi altrettanto fondamentale anche per gli investimenti sulla mobilità sostenibile, sulle piste ciclabili. Un’area strategica che ha bisogno di giuste infrastrutture”.

Per l’ultimo tratto di completamento dell’asse viario Perfetti Ricasoli i tempi sono ancora da stabilire. “L’ultimo tratto dipende dalla Regione – ha detto il sindaco Falchi – Noi siamo intenzionati e lo faremo anche con la prossima legislatura ad insistere e premere perché venga progettata e realizzata il prima possibile anche l’ultimo tratto”. E.A.