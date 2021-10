PerSesto raddoppia, “Siamo la seconda lista della città”

SESTO FIORENTINO – Gli elettori hanno premiato non solo Lorenzo Falchi rieletto sindaco di Sesto Fiorentino, ma anche la lista PerSesto. “PerSesto è la seconda lista della città, passando dal 9% (2085 voti) del 2016 al 22% (4657 voti) di ieri: – si legge in una nota di PerSesto – un lavoro che premia i nostri assessori e […]

SESTO FIORENTINO – Gli elettori hanno premiato non solo Lorenzo Falchi rieletto sindaco di Sesto Fiorentino, ma anche la lista PerSesto. “PerSesto è la seconda lista della città, passando dal 9% (2085 voti) del 2016 al 22% (4657 voti) di ieri: – si legge in una nota di PerSesto – un lavoro che premia i nostri assessori e i nostri consiglieri comunali che per 5 anni hanno guidato battaglie fondamentali per lo sviluppo e la difesa della città, ma anche l’impegno di una squadra ben più ampia, fatta di candidati veramente rappresentativi della nostra città e cittadini che hanno creduto in noi e si sono fatti portatori del nostro messaggio“.

“Con 6 sfidanti il 70% dei voti sono la più ottimistica delle risposte dalla città, – prosegue la nota – segno innegabile che il lavoro di Lorenzo Falchi e della sua squadra in questi 5 anni è stato ascoltato, capito e fatto proprio dalla maggioranza dei sestesi. È stata la seconda campagna elettorale di PerSesto e non potevamo chiedere di meglio. Adesso arriva il bello: completare il lavoro che abbiamo iniziato con ancora più forza e più fiducia che ci permetteranno di correre più veloce verso i grandi e piccoli obiettivi degni della nostra Sesto. Un corsa che, oggi come ieri, faremo tutti insieme”.