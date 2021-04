PerSesto “solidarietà ai lavoratori della RSA Villa Solaria”

SESTO FIORENTINO – “Siamo vicini e sosteniamo la lotta delle socie lavoratrici e dei soci lavoratori della cooperativa Elleuno che gestisce importanti strutture sanitarie pubbliche come la RSA di Villa Solaria” è quanto si legge in una nota di PerSesto.

“Per questo ci siamo recati al presidio da loro organizzato questa mattina (lunedì 26 aprile) – prosegue la nota – organizzato dall’RSU e dalle organizzazioni sindacali per opporsi alla scelta incomprensibile da parte della cooperativa di non riconoscere i primi 3 giorni di malattia ai propri soci lavoratori.

Una decisione assurda e senza senso, a maggior ragione perché questa ricadrà su operatori che svolgono servizi essenziali per categorie fragili in un periodo di pandemia, inoltre ci preme ricordare che a Villa Solaria non ci sono stati casi di covid, segno certo di una buona organizzazione ma anche di serietà e impegno dei lavoratori. Oltretutto questa misura potrebbe incoraggiare un lavoratore con alcuni segnali di malessere a recarsi ugualmente al lavoro mettendo in pericolo se stesso, i propri colleghi e i pazienti delle strutture. Una possibilità che nessuno può permettersi, in particolare durante una crisi sanitaria”.