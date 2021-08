Personale Ata terza fascia, stipendi in ritardo almeno di due mesi: la protesta

SIGNA – Non solo Gkn in questa torrida estate se si parla di problemi legati al lavoro. Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo raccolto lo sfogo di un gruppo di persone facenti capo al personale Ata terza fascia, docenti e non, che nei mesi scorsi hanno lavorato con i cosiddetti contratti Covid o in sostituzione per […]

SIGNA – Non solo Gkn in questa torrida estate se si parla di problemi legati al lavoro. Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo raccolto lo sfogo di un gruppo di persone facenti capo al personale Ata terza fascia, docenti e non, che nei mesi scorsi hanno lavorato con i cosiddetti contratti Covid o in sostituzione per malattia e ancora devono ricevere almeno due mensilità. Per alcuni di loro si tratta dei mesi di maggio e giugno, per altri si va ancora più in là nel tempo. E il malumore non è poco, anzi. Da ottobre a giugno hanno ricevuto diverse chiamate, nelle scuole di Empoli, Scandicci, Sesto e Signa. Ma per rendersi conto della reale portata del problema, è sufficiente consultare il gruppo Facebook di ScuolaInforma “NoiPa: cedolini, stipendi e notizie aggiornate”. Già, perché pur essendo un gruppo social, che spesso vengono criticati a ragione, in questo caso dà uno spaccato preciso di alcuni dei problemi di questo paese. Solo alcuni esempi: c’è Annalaura che scrive “La mia pratica relativa al Tfr dello scorso anno, contratto 31 agosto, risulta validata. Quando avverrà secondo voi il miracolo del pagamento?”. O come Giada che, con fiducia, scrive: “Quando potremo vedere cedolino agosto 2021?”. Per passare a Silvia che chiede “quando dovrebbero pagare la seconda parte della Naspi di luglio?”. E ci fermiamo qui perché gli esempi che potremmo riportare, purtroppo, sono… infiniti.