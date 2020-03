Personale, il Comune di Lastra a Signa ricomincia ad assumere

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa torna ad assumere, in particolare grazie ai tre posti di categoria D – profilo professionale dell’area amministrativo contabile (di cui uno riservato al personale interno del Comune) messi a concorso insieme ai comuni della Piana fiorentina, con scadenza presentazione delle domande entro il 12 marzo. Il bando completo è scaricabile dalla sezione Concorsi e selezioni del sito web istituzionale. “Dopo diversi anni, quindi, il Comune di Lastra a Signa – spiegano – implementa il suo organico con l’obiettivo di un ricambio generazionale e di rafforzamento di alcuni settore strategici dell’ente. Dal 2019 a oggi sono infatti stati assunti due tecnici e tre operai per il nuovo settore 5 “Cura del patrimonio e ambiente” con l’obiettivo di potenziare un settore così strategico per il territorio, che si occupa di manutenzioni ordinarie e straordinarie e di problematiche molto sentite dai cittadini. Oltre a questi, tramite scorrimento di graduatorie o mobilità, sono stati assunti 5 istruttori amministrativi, un agente polizia municipale, un istruttore informatico, un assistente sociale, un autista di scuolabus e un tecnico. Alcuni dei profili hanno ricoperto posti lasciati vacanti per pensionamenti. Entro il 2020 sarà assunto un nuovo agente di polizia municipale, sempre tramite concorso”. Per quanto riguarda la riorganizzazione dei settori sono state create 6 aree e ridistribuiti i settori di competenza dei funzionari istituendo: l’area 1 “Servizi affari generali e al cittadino”, l’area 2 “Servizi alla persona e sviluppo della collettività”, settore 3 “Servizi economico – finanziari”, settore 4 “Governo del territorio e infrastrutture”, settore 5 “Cura del patrimonio e ambiente” e settore 6 “Settore di polizia locale e affari legali”. “Nei prossimi mesi l’obiettivo sarà quello di rafforzare i servizi on line del Comune, nell’ottica di un ammodernamento e efficentamento dell’ente, con la possibilità di prenotare alcuni servizi dello Sportello Unico al cittadino e dell’anagrafe direttamente a casa tramite il portale web del Comune”. “Sono soddisfatto – ha evidenziato l’assessore al bilancio e al personale Massimo Lari – perché con la nuova riorganizzazione si va sempre più nella direzione di creare un Comune moderno, efficiente, al passo coi tempi e sempre più a servizio dei cittadini. Con le nuove assunzioni e con quelle che verranno avremo un organico più giovane e implementato con figure preparate e di prospettiva, valorizzando anche le risorse interne”.