“Peter Pan nell’isola che c’è”: al Teatro Aurora lo “Spettacolo in ricordo di Viola”. Per l’associazione “amicodivalerio”

SCANDICCI – Sono le iniziative di cui ci piace sempre scrivere. Iniziative che mettono insieme, anzi che uniscono voglia di stare insieme, condivisione, solidarietà e ricordo di chi purtroppo non c’è più. Sarà così anche domenica 4 dicembre quando il Teatro Aurora di Scandicci ospiterà lo “Spettacolo in ricordo di Viola”, che quest’anno ritorna dal vivo con inizio alle ore 16.30 presso il Teatro Aurora di Scandicci. Uno spettacolo che vi aspetta per condurvi fra “i Bimbi sperduti di Peter Pan” con la ormai collaudata compagnia sestese dei Geniattori, “splendida interprete e magnifica promotrice dei nostri eventi”, spiegano gli organizzatori. Un evento dove la solidarietà va a braccetto con il ricordo di Viola, “una piccola intrepida viaggiatrice venuta a mancare nel 2012 all’età di soli 8 anni per un tumore al cervello, attraverso le sue più grandi passioni: la musica, i libri e la danza”. L’incasso dello spettacolo, infatti, sarà devoluto all’associazione “amicodivalerio” (associazione amica del Meyer) che finanzia la ricerca sui tumori cerebrali e sostiene i piccoli pazienti e le famiglie del reparto di neuro oncologia e di oncologia del Meyer. Quest’anno, fra l’altro, i fondi raccolti contribuiranno a sostenere il rinnovo della borsa di studio per una psicologa di supporto ai bambini in follow up (nell’ambulatorio post oncologico) e a finanziare il progetto di ricerca per l’istituzione di un nuovo protocollo SIOP (per i tumori ad alto rischio) attivato presso la Fondazione Istituto nazionale dei tumori – SC di Pediatria di Milano. A presentare l’evento saranno Alessandro Masti e Mario Barchielli di Radio Toscana, per ulteriori informazioni: spettacoloviola@gmail.com Per quanto riguarda invece le modalità di accesso allo spettacolo, accedere al portale Eventbrite e sulla pagina dedicata allo spettacolo effettuare la donazione (singola o cumulativa per più posti); in caso di donazione cumulativa segnalare alla e-mail dedicata spettacoloviola@gmail.com, il numero di partecipanti (adulti e bambini). A quel punto riceverete una conferma della donazione e dei posti occupati; presentarsi il giorno dello spettacolo con la ricevuta della donazione effettuata (nel caso di donazione cumulativa si prega di fornire la ricevuta a tutti i partecipanti riferiti alla donazione). In alternativa è possibile acquistare i biglietti direttamente il giorno dello spettacolo (con prenotazione consigliata).