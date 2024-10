Petrucci (FdI) “Preoccupa la situazione Dengue”

SESTO FIORENTINO – “Preoccupa la situazione Dengue in Toscana in cui si registra il primo caso autoctono dopo i due casi collegati alla situazione marchigiana. Sembra che l’ultimo ammalato di Sesto Fiorentino sia stato punto da una zanzara che a sua volta era stata contagiata da una delle due donne che avevano contratto il virus […]

SESTO FIORENTINO – “Preoccupa la situazione Dengue in Toscana in cui si registra il primo caso autoctono dopo i due casi collegati alla situazione marchigiana. Sembra che l’ultimo ammalato di Sesto Fiorentino sia stato punto da una zanzara che a sua volta era stata contagiata da una delle due donne che avevano contratto il virus nelle Marche. In questa situazione sono surreali i divieti sulle disinfestazioni imposti dalla Regione”. Ad affermarlo in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della commissione sanità Diego Petrucci.

Una delibera della Giunta regionale del 2022 – prosegue Petrucci – ha bloccato i trattamenti adulticidi degli insetti: un trattamento necessario di fronte ai casi di Dengue perché le zanzare adulte una volta che sono venute a contatto con il virus, rimangono infette per tutto il loro ciclo di vita di circa un mese. In questa fase per contrastare la diffusione della malattia, la Regione dovrebbe rivedere la delibera permettendo ai Comuni di poter calendarizzare i trattamenti adulticidi. Occorre agire subito, per questo ho appena presentato una interrogazione urgente in Consiglio regionale”.