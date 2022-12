Piana fiorentina, Fossi (Pd): “Faccia a faccia con i sindaci, la nostra priorità è la difesa del lavoro”

PIANA FIORENTINA – Emiliano Fossi ha iniziato il tour nei territori che lo hanno eletto deputato. Restare costantemente in contatto con le persone, le associazioni e le istituzioni del collegio è uno degli impegni che ha preso durante la campagna elettorale e che lo accompagnerà per tutta la legislatura. La prima tappa è stata ieri l’incontro con i i sindaci di Calenzano, Sesto, Signa, Lastra a Signa e Scandicci. “Per me così come per i sindaci – dice Fossi – la priorità delle priorità è la difesa del lavoro e dei lavoratori in un inverno che si annuncia difficile. Penso alla delicata vicenda Gkn, ma non solo. Al mix potenzialmente esplosivo di crisi economica e caro energia si aggiunge la scarsa attenzione dedicata dal governo a misure per la crescita nella Legge di Bilancio”. Dopo il faccia a faccia con i sindaci Prestini (Calenzano), Falchi (Sesto), Fossi (Signa), Bagni (Lastra a Signa) e l’assessore di Scandicci Ndiaye (il sindaco Fallani aveva un impegno fuori Toscana), nelle prossime settimane il deputato del Pd incontrerà cittadini e realtà della Piana. E lo stesso farà in ogni territorio del collegio. “Sono e voglio essere un deputato a servizio del territorio – ha detto Fossi – perché è così che ho sempre fatto politica, partendo dai problemi all’angolo della strada”.