Piano operativo comunale, al via la fase di ascolto

SESTO FIORENTINO – Al via la fase di ascolto e partecipazione online per la formazione del nuovo Piano Operativo Comunale, lo strumento che sostituisce il Regolamento Urbanistico e che stabilisce nel dettaglio le modalità di intervento, valorizzazione e tutela del territorio comunale.

Il portale www.sestopoi.it è pronto a ricevere suggerimenti e proposte da parte di tutte le persone che a Sesto vivono, lavorano, studiano, fanno sport o semplicemente la frequentano. Dal sito è possibile compilare il questionario online, uno strumento importantissimo per raccogliere informazioni utili a definire le priorità della città di domani.

La mappa interattiva, invece, permette di partecipare indicando dove e come intervenire per migliorare la vivibilità, quali connessioni potenziare, dove localizzare nuovi servizi e spazi verdi.

Per presentare e far conoscere gli strumenti di partecipazione saranno organizzati quattro appuntamenti online, in questa fase destinati esclusivamente alle associazioni, alle organizzazioni e ai portatori di interesse, che si terranno giovedì 19 novembre (associazioni, organizzazioni e portatori di interesse del mondo dell’ambiente e del paesaggio), venerdì 20 novembre (associazioni, organizzazioni e portatori di interesse del mondo della cultura e del sociale), lunedì 23 novembre (associazioni, organizzazioni e portatori di interesse del mondo produttivo, categorie e realtà economiche), giovedì 26 novembre (associazioni, organizzazioni e portatori di interessi del mondo dello sport). Tutti gli incontri si terranno dalle 18 alle 19; le associazioni interessate possono richiedere di partecipare all’incontro relativo al proprio ambito di attività scrivendo a sestopoi@comune.sesto-fiorentino.fi.it.