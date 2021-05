Piano Operativo comunale, il 28 in Biblioteca i risultati del percorso di ascolto

SESTO FIORENTINO – Sarà presentato domani, venerdì 28 maggio, alle ore 17,30 in Biblioteca (Sala Meucci, piazza della Biblioteca 4) l’esito delle attività di “Sesto POI”, il percorso di ascolto e partecipazione promosso dal Comune di Sesto Fiorentino in vista della redazione del nuovo Piano Operativo Comunale in collaborazione con Anci Toscana e col cofinanziamento […]

SESTO FIORENTINO – Sarà presentato domani, venerdì 28 maggio, alle ore 17,30 in Biblioteca (Sala Meucci, piazza della Biblioteca 4) l’esito delle attività di “Sesto POI”, il percorso di ascolto e partecipazione promosso dal Comune di Sesto Fiorentino in vista della redazione del nuovo Piano Operativo Comunale in collaborazione con Anci Toscana e col cofinanziamento dell’Autorità per la Partecipazione della Regione.

Durante l’incontro saranno presentati i risultati emersi dai pointlab svolti sul territorio, dai trekking partecipativi e dagli strumenti digitali attivati per promuovere la partecipazione nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Interverranno il sindaco, Lorenzo Falchi, il direttore di Anci Toscana, Simone Gheri, il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Damiano Sforzi e Lorenza Soldani, referente delle attività di partecipazione per Sociolab, oltre a rappresentanti delle associazioni e docenti delle scuole coinvolte.

L’incontro si terrà in presenza nel rispetto delle misure di contrasto del Covid-19; per partecipare è necessario prenotarsi online all’indirizzo http://bit.ly/SestoPoi fino ad esaurimento dei posti disponibili. È prevista, inoltre, la diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino (https://www.youtube.com/c/ComunediSestoFiorentinoUfficiale).