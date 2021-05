Piano operativo e piano del verde, Firenze e i Comuni vicini a confronto sul futuro urbanistico e ambientale metropolitano

FIRENZE – Lo sviluppo urbanistico, la tutela ambientale e del paesaggio e le previsioni per la mobilità a livello metropolitano sono stati i temi al centro dell’incontro intercomunale previsto dal percorso di partecipazione in vista dell’adozione dei nuovi strumenti di pianificazione della città di Firenze. Un workshop intercomunale congiunto per ‘Firenze Prossima’, il percorso dedicato […]

FIRENZE – Lo sviluppo urbanistico, la tutela ambientale e del paesaggio e le previsioni per la mobilità a livello metropolitano sono stati i temi al centro dell’incontro intercomunale previsto dal percorso di partecipazione in vista dell’adozione dei nuovi strumenti di pianificazione della città di Firenze. Un workshop intercomunale congiunto per ‘Firenze Prossima’, il percorso dedicato al nuovo Piano strutturale e al nuovo Piano operativo del Comune di Firenze, e per ‘Firenze Respira’, relativo al nuovo Piano del verde. L’incontro ha visto coinvolti i rappresentanti politici e tecnici del Comune di Firenze, della Città metropolitana e dei sei comuni contermini: Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci e Sesto Fiorentino. Da oggi, sul sito firenzeprossima.it, sono on line i materiali del workshop del 28 aprile scorso.

“Un percorso di condivisione importante con sei comuni contermini – ha detto l’assessore all’urbanistica e ambiente Cecilia Del Re – che, come Firenze, si trovano sul punto di rivedere i propri strumenti urbanistici, nell’auspicio di poter arrivare in futuro all’elaborazione di un piano urbanistico metropolitano. I temi della tutela ambientale e del paesaggio, così come quelli della mobilità sono al centro del confronto nell’ottica di dare continuità allo sviluppo dell’area metropolitana. Si pensi alla recente variante del regolamento urbanistico che ha ampliato i limiti di tutela dell’area Unesco, ma anche al percorso intrapreso dal Comune di Firenze per la redazione del piano del verde, strumento non obbligatorio ma indispensabile per puntare davvero sulle infrastrutture verdi. L’invito ai comuni limitrofi è quello di seguire questo percorso, per estendere il ragionamento sul verde alla città metropolitana nel suo insieme. Inoltre, il Comune di Firenze sta lavorando, insieme all’Università, alla costituzione di un ufficio Innovazione Urbana dedicato ai temi della pianificazione, che avrà sede nell’ex centrale Fiat di Novoli e avrà l’obiettivo di far conoscere ai cittadini le trasformazioni in corso in città”.

Al link il report completo https://firenzeprossima.it/wp-content/uploads/2021/05/FP_Report-workshop-intercomunale.pdf