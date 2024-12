“Piano strade” a Lastra a Signa: al via l’asfaltatura di via Sant’Ilario, tratti di via Livornese e via di Novoli

LASTRA A SIGNA – Sono iniziati oggi, 13 dicembre, i lavori di asfaltatura e manutenzione in alcune strade del territorio. L’intervento fa parte del progetto Piano Strade che prevede un monitoraggio e un programma di interventi da parte dell’amministrazione comunale su alcune strade più danneggiate o usurate nel corso degli ultimi anni. I primi interventi sono partiti oggi da via Sant’Ilario dove i lavori saranno eseguiti in una giornata nel tratto dall’incrocio con la Livornese fino a al ponte sul Vingone in orario 8-17. Nello stesso periodo di tempo è chiuso il tratto interessato dai lavori con l’istituzione anche del divieto di sosta.

Il secondo intervento riguarderà tratti di via Livornese, da via Sant’Ilario fino a via Martiri del Popolo, dove i lavori saranno eseguito lunedì e martedì notte dalle 21 alle 5.30 e sarà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri. L’ultimo intervento di questa tranche sarà l’asfaltatura di via di Novoli, che sarà eseguita a partire da mercoledì prossimo. In questo caso i lavori interesseranno il tratto comunale da via San Salvadore all’inizio del tratto vicinale, dalle 8 alle 17, con divieto di circolazione e di sosta sul tratto di volta in volta interessato dai lavori. I tre interventi hanno un costo di 140.000 euro, totalmente finanziati dalle casse comunali.

“Si tratta della prima parte del progetto “Piano strade” – ha detto il sindaco Emanuele Caporaso – che ho voluto inserire nel mio programma elettorale con un investimento totale di 650.000 euro. Sono lavori di asfaltatura in alcuni punti e strade che necessitano di una maggior manutenzione o interventi urgenti a causa dell’usura del tempo. Altre due tranche di lavori saranno il prossimo anno e fra questi ci sarà sicuramente via Lungo Vingone”.