Piano strutturale, a gennaio l’adozione. Di Fede: “Partecipazione e condivisione”

CAMPI BISENZIO – Illustrato, durante l’ultimo consiglio comunale, il nuovo Piano strutturale del Comune di Campi Bisenzio, “frutto di un importante percorso di partecipazione e condivisione – spiega l’assessore Giovanni Di Fede – e strumento con il quale torniamo a parlare di pianificazione territoriale e di urbanistica in termini di relazione, conoscenza, opportunità, consapevolezza del luogo che abbiamo la fortuna di vivere. Non vogliamo dividere la città in comparti separati, Campi appartiene a tutta la sua comunità. E il Piano strutturale non rappresenta soltanto un atto amministrativo, ma è e deve essere uno strumento che raccoglie e integra le necessità di chi questa città la abita”.

In estrema sintesi il lavoro per la redazione del nuovo Piano strutturale si è articolato in tre fasi, come si legge in una nota del Comune: L’aggiornamento del quadro conoscitivo implementandolo in modo mirato rispetto agli obiettivi progettuali, sia statutari che strategici, con particolare attenzione ai seguenti temi: le dinamiche socio-economiche, il sistema della mobilità, gli aspetti ecologici e ambientali, le trasformazioni urbane intervenute; la conformazione al Piano paesaggistico sulla base delle analisi e delle indagini compiute per l’aggiornamento del quadro conoscitivo; e, infine, la definizione delle strategie per lo sviluppo sostenibile, con una specifica attenzione ai progetti di adeguamento del sistema della mobilità, ai progetti di recupero ambientale e paesaggistico e ai progetti di riqualificazione e rigenerazione della struttura urbana”.

“Durante il mese di gennaio – conclude l’assessore Di Fede – il Piano verrà discusso e adottato dal consiglio comunale. Si aprirà poi il periodo previsto per le osservazioni e l’iter si concluderà con l’approvazione da parte del consiglio stesso. Vogliamo, con questo percorso, confermarci Comune aperto alla partecipazione anche nell’adozione di un fondamentale atto di pianificazione e programmazione quale il Piano strutturale”.