Piano strutturale e Piano operativo: cittadini e tecnici comunali a confronto nel mese di settembre

SIGNA – Otto appuntamenti, dall’11 al 27 settembre, presso il Museo civico della paglia, per quello che vuole essere, come hanno spiegato il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore all’urbanistica Andrea Di Natale, un’ulteriore fase del “processo di partecipazione, informazione, ascolto e confronto fra amministrazione comunale e cittadini”. In pratica nelle date indicate nella locandina che pubblichiamo, l’ufficio tecnico del Comune di Signa sarà presente presso i locali del museo (l’appuntamento è facoltativo) per illustrare i contenuti dei nuovi strumenti urbanistici. Previste, sempre nel mese di settembre, anche due assemblee pubbliche “in modo da dare – hanno detto – un quadro completo della situazione ai signesi prima del 30 settembre, data ultima per la presentazione delle osservazioni”.

“E’ il momento delle osservazioni – ha aggiunto il sindaco Fossi – e per questo serve una condivisione più ampia possibile degli strumenti urbanistici con i cittadini. C’è tanta carne al fuoco ed è necessario che i grandi progetti che nei prossimi anni daranno un volto nuovo al territorio possano dialogare con tutto il tessuto urbano cercando di andare incontro a tutte le esigenze che in questi anni ci sono state presentate. Penso al recupero di Villa Alberti, al Villaggio artigiano, alla nuova sede della Polizia municipale e alla nuova sala consiliare, solo per fare alcuni esempi. L’obiettivo è quello di arrivare all’approvazione definitiva di ciò che ci ha permesso di “riempire” il foglio bianco che fino a qualche settimana fa era pieno solo di “scarabocchi” entro la fine dell’anno”.

“Quello a cui stiamo andando incontro – ha concluso l’assessore Di Natale – è il momento più importante del processo di partecipazione con l’opportunità di poter lavorare di fronte a qualcosa di concreto, come è nelle intenzioni di questa amministrazione comunale e con la volontà di condividere con i signesi i frutti di un lavoro importante”.