Piano strutturale e Piano operativo del Comune di Carmignano: via al percorso partecipativo

CARMIGNANO – Al via il percorso partecipativo, frazione per frazione e associazione per associazione, che porterà alla redazione del Piano strutturale e del Piano operativo comunale: il primo incontro è in programma oggi, giovedì 21 marzo, presso lo Spazio Giovani ore 18. Tutto questo in seguito all’avvio del percorso partecipativo stesso da parte del consiglio comunale: “La “vision” di fondo del Piano – si legge in una nota – è consumo del suolo zero, avviare un processo di rigenerazione e riqualificazione urbana oltre alla valorizzazione degli ecosistemi mediante la tutela del territorio aperto e agricolo. Infine, favorire la partecipazione attiva della cittadinanza alla formazione del futuro di Carmignano. Un territorio e una comunità, a cavallo fra il Montalbano e la Piana fiorentina, che diventano esempio di rigenerazione e di sostenibilità di tutta la Piana. Per questo c’è l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità nel processo decisionale: il percorso di partecipazione è aperto infatti a tutta la cittadinanza”.