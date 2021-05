Piano strutturale e Piano operativo: i cittadini possono presentare i loro contributi. Ecco come fare

SIGNA – In seguito all’approvazione in consiglio comunale dell’avvio del procedimento del Piano strutturale e del Piano operativo avvenuta lo scorso novembre, l’amministrazione comunale ha intrapreso le fasi di formazione e parallelamente un percorso di partecipazione che interessa i temi a questi legati a entrambi i piani. “Grazie infatti alla messa on line di uno […]

SIGNA – In seguito all’approvazione in consiglio comunale dell’avvio del procedimento del Piano strutturale e del Piano operativo avvenuta lo scorso novembre, l’amministrazione comunale ha intrapreso le fasi di formazione e parallelamente un percorso di partecipazione che interessa i temi a questi legati a entrambi i piani. “Grazie infatti alla messa on line di uno spazio web dedicato (www.signaoltreilpiano.it), – si legge in una nota – ogni cittadino potrà interagire e documentarsi nel processo di formazione. Sul sito verranno infatti pubblicati contenuti (comunicati, video, sondaggi) utili alla formazione e informazione dei cittadini, integrati con i canali social del Comune – quali la pagina Facebook e il canale YouTube. Su quest’ultimo saranno infatti postate una serie di videointerviste ad amministratori e professionisti collaboratori tese a rendere ancor più accessibili i temi urbanistici e di programmazione territoriale”.

Per verificare le necessità del territorio e dei cittadini, l’amministrazione “vuole raccogliere contributi atti a definire il quadro delle conoscenze e valutare le esigenze di sviluppo e programmazione del territorio”: è quindi aperta la possibilità di presentare contributi nelle modalità di proposta di nuovo intervento per Piano operativo; proposta di intervento sul patrimonio edilizio esistente; contributo normativo per Piano strutturale e Piano operativo; proposta di contributo di altro tipo. Tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, singolarmente o riuniti in Consorzio (o associati fra loro) sono invitati a presentare proposte finalizzate all’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici. La domanda, avente ad oggetto la dicitura “Avviso pubblico per la presentazione di contributi inerenti nuovo Piano strutturale e operativo comunale”, dovranno pervenire entro il 10 giugno con l’apposito modello compilato (allegato all’avviso) a mezzo Pec all’indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it o con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Signa negli orari di apertura al pubblico. Una volta scaduto il termine per la presentazione, le proposte saranno ordinate e istruite a cura dell’Ufficio urbanistica e dai professionisti incaricati del progetto. Per informazioni più dettagliate, consultare l’avviso pubblico sul sito del Comune di Signa.